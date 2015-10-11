Украинская шашистка Балтажи стала чемпионкой мира в личном зачете, сборная Украины - в командном

В Измире (Турция) завершился лично-командный чемпионат мира по шашкам-100 среди мужчин и женщин по молниеносной игре, где украинка Ольга Балтажи завоевала титул чемпионки мира, а женская команда оказалась сильнейшей в командном зачете. Также бронзовую медаль первенства завоевал Юрий Аникеев, а в командном первенстве украинские мужчины завоевали серебро, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

В чемпионате мира приняли участие команды из 19 стран, в том числе 12 мужских (всего 27 спортсменов) и 7 женских (всего 18 спортсменок).

В личном зачете среди женщин золотую медаль завоевала международный гроссмейстер, ЗМСУ Ольга Балтажи из Ивано-Франковск (тренер Анатолий Яценко), на счету которой 27 очков. Она опередила Тамару Тансиккужину из России - 26 очков, и Дарью Ткаченко - 24. Спортсменка из Снежного (Донецкая область) на этом турнире выступала под флагом Международной федерации шашек. Сейчас она находится в процедуре принятия гражданства России.

Женская сборная в составе - международные гроссмейстеры Ольга Балтажи и Виктория Мотрічко (Одесса) завоевали 1 командное место, уверенно опередив главного конкурента - сборную России.

Мужская сборная в составе: международные гроссмейстеры ЗМСУ Юрий Аникеев (Харьков), МСУМК Артем Иванов (Днепропетровск) и мастер ФМЖД, МСУ Юрий Бобков (Запорожье) завоевала 2 командное место, впервые в истории независимой Украины.

Наконец, в личном зачете среди мужчин бронзовую награду завоевал международный гроссмейстер Юрий Аникеев из Харькова (тренер - Анатолий Яценко), на счету которого 13 очков. Чемпионом мира стал Александр Шварцман из России - 14 баллов, на втором месте - Жан Марк Джофанг из Камеруна, который набарл 13 баллов, но опередил Анікеєва по дополнительным показателям.

Чемпионат мира в Измире проходил 8-10 октября.