Блаттер заявил, что намерен бороться за свой пост

Об этом он сказал в интервью швейцарской газете Schweiz am Sonntag, передает Lenta.ru.

«Я боец... Они могут уничтожить меня, но они не смогут уничтожить дело всей моей жизни», - приводит издание выдержку из интервью, полная версия которого будет опубликована 11 октября.

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Напомним, 8 октября комитет по этике ФИФА объявил об отстранении Блаттера, а также главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вице-президента ФИФА Мишеля Платини и генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке от занимаемых ими должностей и любой футбольной деятельности на 90 дней.

На следующий день Блаттер подал апелляцию на данное решение комитета по этике.