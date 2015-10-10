Украинский боксер Манукян вышел в полуфинал Чемпионата мира

В Дохе (Катар) завершился поединок 1/4 финала Чемпионата мира по боксу, в котором украинец Геворг Манукян победил Василия Левита из Казахстана, сообщает официальный сайт соревнований.

Бой закончился победой украинца по очкам раздельным решением судей.

Манукян гарантировал себе медаль, так как бои за 3-е место по регламенту соревнований не проводятся.

Левит был посеян организаторами под 2-м номером и считался фаворитом этого поединка. Тем не менее в первых двух раундах наш спортсмен добыл преимущество, выиграв на карточках двух арбитров из трех. Ещ один арбитр посчитал, что бой протекает в равной борьбе, отдав Манукяну и Левиту по раунду. И только третий раунд выиграл представитель Казахстана.

Тем не менее, общий счет матча в пользу Манукяна - 29:28, 28:29, 29:28.

Как сообщал УНИАН, ранее в полуфинал ЧМ прошел Дмитрий Замотаев. Также сегодня вечером свой бой 1/4 финала проведет Тимур Беляк.

Чемпионат мира по боксу проходит в Дохе с 5 по 15 октября.