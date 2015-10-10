Украинский боксер Замотаев вышел в полуфинал Чемпионата мира

Украинец победил раздельным решением судей по очкам, сообщает официальный сайт соревнований.

Лишь один рефери из трех во всех трех раундах признал победу украинца. Двое других посчитали, что бой прошел в приблизительно равной борьбе. Один арбитр отдал победу с минимальным преимуществом Хусейнову, второй - Замотаеву - 30:27, 29:28, 28:29.

Таким образом, Замотаев вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль мирового первенства, так как поединки за 3-е место здесь не предусмотрены.

Позже сегодня свои поединки 1/4 финала проведут Геворг Манукян и Тимур Беляк.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по боксу проходит в Катаре с 5 по 15 октября.