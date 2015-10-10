Украинский боксер Замотаев вышел в полуфинал Чемпионата мира
15:47, 10 октября 2015Спорт
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В Дохе (Катар) сегодня проходят бои 1/4 финала Чемпионата мира по боксу, в раках которых украинец Дмитрий Замотаев одержал победу над Руфатом Хусейновым из Азербайджана.
Дмитрий Замотаев вышел в полуфинал ЧМ / zp.vgorode.ua
Украинец победил раздельным решением судей по очкам, сообщает официальный сайт соревнований.
Лишь один рефери из трех во всех трех раундах признал победу украинца. Двое других посчитали, что бой прошел в приблизительно равной борьбе. Один арбитр отдал победу с минимальным преимуществом Хусейнову, второй - Замотаеву - 30:27, 29:28, 28:29.
Таким образом, Замотаев вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль мирового первенства, так как поединки за 3-е место здесь не предусмотрены.
Позже сегодня свои поединки 1/4 финала проведут Геворг Манукян и Тимур Беляк.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по боксу проходит в Катаре с 5 по 15 октября.
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