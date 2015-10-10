На стадионе в Кишиневе спели известную песню "про Путина", а пьяные российские болельщики подрались с молдаванами

Болельщики сборной Молдовы во время матча отбора к Чемпионату Европы 2016 исполнили известную украинским ценителям футбола песню о президенте России Владимире Путине.

Вместе с тем, российские фанаты, которые приехали на матч сборных в отборе Евро-2016, подрались с местными протестующими, передает ТСН со ссылкой на realitatea.md.

Пятеро пьяных россиян перед матчем спровоцировали конфликт, который завершился пролитой кровью. Трех из них задержаны, двоим удалось скрыться.

По словам представителя Департамента миграции Кирилла Моцпана, один из россиян пустил слезоточивый газ.

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Отмечается, что сборная России победила команду Молдовы со счетом 1:2.