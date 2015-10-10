Нападающий сборной Украины прокомментировал победу своей команды над македонцами

В частности Селезнев отметил, что в первом тайме украинской сборной не все удавалось, а в перерыве Фоменко попросил игроков прибавить в нападении, передает ТСН.

"Гол всегда добавляет уверенности по ходу матча, но думаю, что даже если бы я не забил тот пенальти, мы бы во втором тайме все равно дожали соперника. Было много борьбы, высокие защитники...трудно, и досталось немного от них, но ничего страшного. В первом тайме нам многое не удавалось, мы нервничали, но главное сейчас - результат. Я давно не забивал за сборную, поэтому Конопа с Андреем (Коноплянка и Ярмоленко – ред.) дали мне пробить. Я спросил – они не возражали. В перерыве тренер попросил нас прибавить в нападении, и мы стали больше играть вперед, и в итоге забили свои голы", - сказал нападающий сборной Украины.

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Относительно предстоящей встречи с испанцами Селезнев отметил, что главное - восстановиться функционально.

"Давайте сейчас не говорить об Испании. Главное восстановиться функционально, но я думаю, что мы сыграем достойно. Сегодня я был полностью уверен, что мы возьмем 3 очка", - рассказал после матча главный голеадор "Днепра".

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Как сообщал УНИАН, в Скопье завершился матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира Евро-2016, в котором сборная Македонии принимала команду Украины и проиграла со счетом 0:2.