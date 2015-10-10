Фоменко после матча с Македонией: "Потеря Сидорчука и Хачериди очень нежелательна"

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко на послематчевой пресс-конференции по итогам игры с Македонией отметил, что потеря Сергея Сидорчука и Евгения Хачериди накануне игры с Испанией очень серьезна.

"Очень серьезная, как и потеря любого игрока нашей команды. Нежелательна потеря таких игроков, очень нежелательна. Придется ребятам, которые выйдут вместо них доказывать, что они сильнее", - отметил Фоменко.

Делясь общим впечатлением об игре, тренер посетовал: "Первый тайм был провален. В перерыве постарались вернуть ребят в то русло, которое должно быть. Во втором тайме наши игроки изменили игру и результат".

Как сообщал УНИАН, в матче 9-го тура группового этапа отборочного турнира Евро-2016 сборная Украины обыграла команду Македонии со счетом 2:0.