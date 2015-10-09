Сборная Украины обыграла команду Македонии в матче отбора Евро-2016

В Скопье завершился матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира Евро-2016. в котором сборная Македонии принимала команду Украины и проиграла со счетом 0:2.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Украинцы медленно и немного вальяжно провели первый тайм, по сути, не создав опасных моментов у ворот соперника. Но, с началом второй половины игры резко взвинтили темп и начали создавать момент за моментом. В итоге, соперники грубо ошиблись в своей штрафной площади, когда рукой сыграл Жуте и пенальти на 59-й минуте реализовал Евгений Селезнев. А в самой концовке игры, на 87-й минуте, Артем Кравец забил второй гол в ворота хозяев поля.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом противостояния.

В параллельных матчах Группы С сборна Испании разгромила команду Люксембурга - 4:0, а Словакия неожиданно проиграла дома Беларуси - 0:1.

Таким образом, в турнирной таблице у сборной Испании 24 очка, Словакии и Украины - по 19. Словаки опережают команду Михаила Фоменко за счет лучших результатов в очных встречах - победа и ничья.

В заключительном туре в понедельник, 12 октября, сборная Украины сыграет с командой Испании в Киеве, а Словакия - с Люксембургом на выезде.