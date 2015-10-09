Украинский боксер Беляк вышел в четвертьфинал Чемпионата мира

В Дохе (Катар) завершились бои 1/8 финала Чемпионата мира с участием трех украинских боксеров, среди которых победителем и обладателем путевки в 1/4 финала стал Тимур Беляк, сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня свои поединки проводили Беляк (весовая категория - до 60 кг), Ярослав Самофалов (до 69 кг) и Александр Хижняк (до 81 кг).

Беляк встречался с японцем Дайсуке Нариматсу и уверенно победил соперника единогласным решением судей по очкам - 30:27; 29:28; 29:28.

В свою очередь, Самофалов противостоял кубинцу Рониелю Иглесиасу и проиграл единогласным решением арбитров - 28:29, 27:30 28:29.

Соперником Хижняка был ирландец Джозеф Уорд, который на чемпионате мира был посеян под четвертым номером. Фаворит боя Уорд доказал свое превосходство - 28:29, 28:29, 28:29.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по боксу проходит в Дохе с 5 по 15 октября.