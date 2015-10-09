Президент ФК "Металлург": Никаких предложений от потенциальных инвесторов в клуб не поступало

Президент ФК "Металлург-Запорожье" Андрей Шевчук заявил в интервью клубной пресс-службе, что на данный момент у клуба нет спонсоров, а жизнедеятельность команды, детско-юношеской школы и клубного офиса ведется в ограниченном режиме, сообщает официальный сайт "Металлурга".

- Идут только какие-то разговоры и обещания на камеры, больше ничего. Нет никаких конструктивных предложений. Мы говорили об этом неоднократно – мы готовы к диалогу со всеми, кто реально может спасти клуб и решить все его нынешние проблемы. Увы, на сегодняшний день, сказать о том, что появился какой-то субъект, готовый финансировать «Металлург», я не могу. Такого попросту нет. Пользуясь случаем, еще раз приглашаю потенциальных инвесторов протянуть руку помощи запорожскому клубу, - отметил Шевчук.

Также президент клуба констатировал: "На учебно-тренировочной базе уже нет горячей воды. Электроэнергию вынуждены расходовать в режиме жесткой экономии - строго лимитировано. Чтобы было понятно, этого лимита клубному офису и детско-юношеской школе хватает для работы каждый день лишь до обеденного перерыва. Что касается футболистов, то пока они не тренируются. Главная и молодежная команда находятся на выходных. Должны были собираться в четверг, но теперь день их сборов перенесен. Фактически, условий для продолжения тренировочного процесса на УТБ сейчас нет. Повторюсь, нет средств – в том числе на уход за тренировочными полями, воду, электричество, питание…"

Как сообщал УНИАН, 8 сентября руководство ФК "Металлург" заявило о том, что инвесторы прекращают финансирование футбольного клуба с 1 октября. Матч 10-го тура "Металлург" - "Олимпик", состоявшийся 3 октября, был проведен " благодаря помощи неравнодушных людей, фанатов команды, при содействии областной и городской власти".