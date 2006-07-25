В Украине пройдет международный футбольный турнир „Генерация-2012”

В Украине 8-13 августа пройдет международный футбольный турнир „Генерация-2012”

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, Федерация футбола Украины совместно с коллегами из Польши во второй раз будет проводить международный турнир „Генерация-2012”.

Сообщается, что первые соревнования в рамках мероприятий, направленных на продвижение и поддержку совместной кандидатуры Украины и Республики Польша в тендере УЕФА на право проведения финальной части Евро-2012 по футболу, проводили наши соседи.

Нынешний розыгрыш 8-13 августа будет принимать украинская сторона. По 6 команд из Украины и Польши будут представлять города, фигурирующие в совместной заявке как кандидаты на проведение матчей финального раунда чемпионата Европы 2012 года в наших двух странах. К турниру будут привлечены футболисты, которые по возрасту смогут выступать в составе национальных сборных на Евро-2012.

На аренах столицы и региона зрители смогут увидеть игру юных футболистов 1992-1993 гг. р. из Хожува, Гданьска, Кракова, Познани, Варшавы, Вроцлава (Польша) и Днепропетровска, Донецка, Одессы, Киева, Киевской области и Львова. В подгруппах участники будут соревноваться по круговой системе – по 2 встречи ежедневно. Матч будет состоять из двух таймов по 25 минут, с перерывом не более 10 минут. Команды, которые по групповым результатам займут І и ІІ места, сформируют полуфинальные пары. Финал запланирован на 12 августа на НТК ФФУ имени Виктора Банникова.

Пресс-служба подчеркивает, что “Генерация-2012” является важным элементом подготовки Украины к заключительному этапу тендера по определению УЕФА места проведения Евро-2012. Об этом свидетельствует тот факт, что председателем Оргкомитета соревнований назначен заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Мирослав ДУТЧАК. На заседании оргкомитета он отметил, что на сегодняшний день согласован вопрос о месте проведения соревнований, проживании и питании участников. „Я убежден, что в сотрудничестве с Федерацией футбола Украины и Киевской городской государственной администрацией Украине удастся провести турнир на надлежащем уровне”, - сказал М.ДУТЧАК.