Шахтер считается фаворитом на покупку игрока из французского ”Ренна”

По данным французских СМИ, донецкий клуб очень заинтересован в приобретении стоппера сборной Ганы Джоне Менса.

Местные медиа сообщают, что на ключевого исполнителя Ренна (седьмое место в чемпионате) претендует ряд российских клубов, но фаворитом считают именно Шахтер.

Если трансфер состоится, то произойдет это в ближайший месяц.

Менса третий год выступает за Ренн, стабильно вызывается в сборную Ганы и к своим 25-ти годам сыграл более 50 матчей. Он участник ЧМ-2006, а в 2001 году со своей "молодежкой" стал вице-чемпионом мира. В 2006 году Менса был выбран в символическую сборную лучших игроков Кубка Африки.

Его нынешний контракт с Ренном истекает в 2010 году. Сейчас известно, что ганец входит в сферу интересов Лиона и Портсмута. Для Ренна это едва ли не самый главный игрок в защитных построениях, особенно в этом чемпионате.

Football.ua