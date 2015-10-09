Попавшийся на допинге игрок сборной Македонии Адеми настаивает на своей невиновности

Игрок сборной Македонии и хорватского "Динамо" (Загреб) Арриан Адеми попался на допинге, сообщает Македонски спорт.

Проба давшая положительній результат была взята после матча Лиги чемпионов "Динамо" - "Арсенал".

В данный момент игрок покинул расположение сборной и вернулся в Загреб, где будет ждать дальнейших инструкций. Футболист настроен решительно и намерен доказать свою невиновность. Адеми считает, что произошло недоразумение и потребует вскрытия пробы В.

"Мы были в шоке, когда пришла весть о Арриане Адеми. До сих пор не можем поверить в случившееся", сказал его партнер по команде Ванче Шиков на пресс-конференции перед матчем Македония - Украина.