Попавшийся на допинге игрок сборной Македонии Адеми настаивает на своей невиновности
14:13, 09 октября 2015Спорт
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Ариан Адеми потребовал вскрытия пробы В.
sport.com.mk
Игрок сборной Македонии и хорватского "Динамо" (Загреб) Арриан Адеми попался на допинге, сообщает Македонски спорт.
Проба давшая положительній результат была взята после матча Лиги чемпионов "Динамо" - "Арсенал".
В данный момент игрок покинул расположение сборной и вернулся в Загреб, где будет ждать дальнейших инструкций. Футболист настроен решительно и намерен доказать свою невиновность. Адеми считает, что произошло недоразумение и потребует вскрытия пробы В.
"Мы были в шоке, когда пришла весть о Арриане Адеми. До сих пор не можем поверить в случившееся", сказал его партнер по команде Ванче Шиков на пресс-конференции перед матчем Македония - Украина.
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