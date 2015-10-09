Блаттер подал апелляцию на решение о своем отстранении

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на New York Times.

В четверг комитет по этике ФИФА объявил об отстранении Блаттера, а также главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вице-президента ФИФА Мишеля Платини и генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке от занимаемых ими должностей и любой футбольной деятельности на 90 дней.

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Данное решение комитетом по этике было принято на основании проведенных расследований. Сообщалось, что срок дисквалификации может быть продлен, но не более чем на 45 дней. Решение вступило в силу немедленно.

Комитет по этике провел заседание, которое началось в понедельник и завершилось в среду. На заседании обсуждались коррупционные скандалы с участием Платини, Блаттера и южнокорейца Чхон Мон Джуна, который заявлял о своем желании баллотироваться на пост главы ФИФА. В результате Мон Джун дисквалифицирован на шесть лет на оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков.