Юрген Клопп возглавил английский "Ливерпуль"

06:48, 09 октября 2015
Спорт
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Немецкий специалист Юрген Клопп официально назначен главным тренером английского "Ливерпуля".

REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе мерсисайдцев, передает ТСН.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" рад сообщить о том, что Клопп назначен новым тренером клуба", - говорится в заявлении "Ливерпуля".

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Отмечается, что представление Клоппа общественности состоится 9 октября.

Ранее УНИАН сообщал, что английский "Ливерпуль" отправил в отставку главного тренера команды Брендана Роджерса.

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