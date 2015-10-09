Юрген Клопп возглавил английский "Ливерпуль"
06:48, 09 октября 2015Спорт
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Немецкий специалист Юрген Клопп официально назначен главным тренером английского "Ливерпуля".
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-службе мерсисайдцев, передает ТСН.
"Футбольный клуб "Ливерпуль" рад сообщить о том, что Клопп назначен новым тренером клуба", - говорится в заявлении "Ливерпуля".
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Отмечается, что представление Клоппа общественности состоится 9 октября.
Here's the moment Jürgen Klopp put pen to paper #KloppLFChttps://t.co/Yvb6kQ9KtB
— Liverpool FC (@LFC) October 8, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что английский "Ливерпуль" отправил в отставку главного тренера команды Брендана Роджерса.
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