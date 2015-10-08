Боксеры Замотаев и Манукян вышли во второй раунд ЧМ

На чемпионате мира по боксу в Дохе (Катар) завершились матчи первого раунда, в рамках которого сегодня свои поединки проводили два украинца – Дмитрий Замотаев (до 49 кг) и Геворг Манукян (до 91 кг).

Замотаев встретился с австралийцем Джошуа Инглишем и уверенно победил соперника - 30:26, 30:27 и 29:28. Преимущество украинца было настолько велико, что в первом раунде один из арбитров поставил счет 10:8, что достаточно редко встречается в боксе.

В свою очередь, Манукян противостоял поляку Игору Якубовски и также уверенно выиграл - 30:27, 30:27, 30:27.

Как сообщал УНИАН, ранее во второй круг ЧМ прошли три украинских боксера. В категории до 60 кг Тимур Беляк встречался с Отаром Ераносяном из Грузии и победил единогласным решением судей - 30:27, 29:28, 29:28. Ярослав Самофалов (до 69 кг) встречался со шведом Кларенсом Гоерамом и также оказался сильнее единогласным реешнием судей - трижды по 29:28. С точно таким же счетом Александр Хижняк (до 81 кг) одолел алжирца Абдельхафида Бенаблая.

Чемпионат мира по боксу-2015 проходит в Дохе (Катар) с 5 по 15 октября.