Молодежная сборная Украины по футболу проиграла команде Исландии в матче отбора на Евро

В Черкассах завершился матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд (U-21), в котором сборная Украины принимала команду Исландии и проиграла со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Украинцы имели территориальное и игровое преимущество на протяжении большей части времени матча, много атаковали, но так и не сумели поразить ворота соперника. В то же время, исландцы действовали гораздо более рационально. Едва ли не единственный свой момент в игре они сумели использовать. На 71-й минуте мяч получил Арни Вильяльмссон, долго готовил удар находясь по центру напротив ворот и пробил с дальней дистанции из-за пределов штрафной. Вратарь украинцев Георгий Бущан в падении зацепил мяч, но от рук голкипера тот влетел в сетку 0:1.

Таким образом, сборная Украины потерпела второе поражение подряд на старте отборочного турнира Евро-2017 в Группе 3 (ранее украинцы проиграли команде Македонии с таким же счетом, 0:1) и существенно усложнили себе задачу попадания на Евро.

По регламенту турнира в финальную часть Евро-2017 выходят 9 победителей оборочных групп, а 4 лучшие команды из занявших 2-е места в группах проводят матчи плей-офф для определения двух лучших. 12-е место в финале получает хозяин турнира - сборная Польши.