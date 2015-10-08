Женская сборная Украины по гандболу проиграла на старте отбора Евро-2016 Сербии

В Кралево (Сербия) завершился матч 1-го тура второго этапа отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу, в котором сборная Сербии принимала команду Украины и обыграла соперника со счетом 34:25.

Матч начался с атак гостей, которые выглядели весьма активно и в середине тайма вели со счетом 5:8. Тем не менее, соперницы сумели перехватить инициативу и завершить 30-минутку с собственным перевесом в 2 гола - 14:12.

А после перерыва соперницы совершили спурт, доведя свое преимущество до "+10" (25:15) и в дальнейшем контролировали ситуацию на площадке. В итоге, матч закончился с перевесом сербок в 9 голов.

Лучшим игроком в составе сборной Украины стала Ольга Николаенко, на счету которой 9 голов. В свою очередь, Анна Редька забросила 5 мячей.

В другом матче Группы 2 отборочного турнира сборная Чехии обыграла команду Италии - 33:15.

В матче 2-го тура в воскресенье, 11 октября, украинки сыграют с командой Чехии в Ужгороде.

Согласно регламенту чемпионата Европы-2016 в финальный турнир выходят по две лучшие команды из каждой группы и лучшая, из занявших 3-е место в каждой из 7 групп (всего - 15 команд). 16-м участником финала станет команда страны-организатора турнира - сборная Швеции.