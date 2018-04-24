Футбольные открытия: от дебютантов УПЛ до новичков сборной Украины

Нынешний сезон, да и в целом 2015-й год стали весьма благодатными для украинского футбола в плане новых имен. Расцветшая новыми красками луганская «Заря», существенно обновивший свой состав донецкий «Шахтер», любящий экспериментировать с молодыми местными воспитанниками тренер «Динамо» Сергей Ребров – в совокупности дали немало новых имен, которые раньше были только на слуху у специалистов и селекционеров, а сейчас все больше занимают умы болельщиков.

Не стали исключением в этом списке и ряд других клубов, где молодая поросль играет все более заметную роль. Финансовый кризис и общеполитическая ситуация в Украине заставляют маститых легионеров искать себе прибежище в более спокойных и материально устойчивых странах. На смену им приходят молодые украинцы, которые смело стучатся в двери сборных разных возрастов, а, порой, привлекают внимание и наставника главной команды – национальной.

УНИАН выделяет наиболее значимые открытия в украинском футболе весенней части сезона 2014/15 и уже осени 2015 года. Тех, о ком год назад болельщики даже не слышали.

Вратарь «Ворсклы» Александр Ткаченко является одним из тех футболистов, о котором мы ничего не знали еще весной. А в новом сезоне он неожиданно стал основным вратарем полтавской команды, вытеснив из ворот опытнейшего Станислава Богуша, поигравшего, в том числе, в киевском «Динамо». Кроме того, Ткаченко оттеснил куда более опытного Дмитрия Непогодова. Взлету вратаря отчасти поспособствовала травма Богуша.

До сезона 15/16 Ткаченко выступал на уровне U-21 за Ворсклу (13/14 – 14/15), а начинал свою карьеру в молодежной команде «Динамо» (Киев) U-21 (11/12 – 12/13). Можно сказать, что он - один из многочисленных молодых динамовских вратарей, которые так и не смогли «выпрыгнуть» из-за спины Александра Шовковского.

Тем не менее, как только он встал в ворота «Ворсклы», удивил своей уверенной и стабильной игрой, и пока что не дал повода усомниться в том, что является вратарем номер 1 полтавской команды. Любопытно, что Ткаченко начинал сезон номинально третьим вратарем «Ворсклы» и в матчах квалификации Лиги Европы со словацкой «Жилиной» так и не сыграл.

На данный момент он провел 7 матчей в чемпионате Украины и 2 игры – в Кубке страны.

Игроки «Говерлы» Орест Кузик, Дмитрий Хлёбас и Евгений Чумак (возраст – 20-21 лет) находятся в ужгородском клубе в аренде, а права на них принадлежат киевскому «Динамо». Всего «Говерла» арендовала у «Динамо» более десятка футболистов, но эта троица среди них выглядит наиболее яркой и перспективной. Все они отправились в Ужгород за игровой практикой, которой в «Динамо» практически не было. Разве что Чумак засветился в основной команде весной 2015-го и даже успел дебютировать в еврокубках.

Пока же в «Динамо» надеются, что молодые игроки наберутся опыта и вернутся в первую команду готовыми для борьбы за место в основном составе. Тем более, что в «Говерле» у них игрового опыта хоть отбавляй. Кузик выходил на поле в 9 из 10 играх чемпионата и в 1 матче на Кубок Украины, провел на поле в общей сложности 802 минуты и забил 1 гол. Хлёбас также сыграл в 9 матчах УПЛ и 1 игре на Кубок – 838 минут, 2 гола. А Чумак провел только 9 игр в чемпионате – 623 минуты.

Очень любит экспериментировать с составом главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, доверяющий молодежи из числа местных воспитанников. Никита Бурда, Виталия Буяльский, Сергей Мякушко - среди многочисленной динамовской молодежи именно эта троица ближе всех подобралась к основному составу. Но подобраться – одно, а закрепиться удается единицам. Пока что наиболее успешным выглядит Виталий Буяльский, который не имеет стабильного места в стартовом составе, но в заявку «Динамо» попадает регулярно. Более того, он уже отметился несколькими важными голами в еврокубках. Так, он сравнял счет в матче Лиги чемпионов с португальским «Порту» (2:2), выйдя на замену. Он провел 5 игр в чемпионате и 1 в Кубке Украины – всего 262 минуты и забил 2 гола в матчах УПЛ. А вот Бурда засветился в прошлом сезоне, но в этом ушел в тень – 2 игры в Кубке Украины (113 минут) и ни одной – в УПЛ. В свою очередь, Мякушко, после возвращения из аренды в «Говерле», конкуренцию выдерживает слабо. Дважды выходил на поле в чемпионате (всего провел в игре 42 минуты) и однажды – в Кубке (29 минут).

Денис Баланюк, Андрей Близниченко, Александр Сваток – этой троице игроков днепропетровского «Днепра» выдано много авансов, но оправдывать их молодые ребята почему-то не спешат. Они не могут пробиться в состав, даже несмотря на потерю большой группы лидеров команды после триумфального выхода в финал Лиги Европы.

Справедливости ради, стоит отметить что Мирон Маркевич не очень-то и доверяет молодежи, предпочитая опытных игроков. Собственно, так было и в бытность его тренером «Металлиста». Баланюк участвовал только в двух матчах Кубка Украины (29 минут игрового времени), Близниченко – в двух играх Премьер-лиги (82 минуты провел на поле), а Сваток – еще ни разу не появился на поле в чемпионате 2015/16, хотя провел в основном составе «Днепра» в прошлом сезоне 5 игр.

В свою очередь, 19-летний Валерий Лучкевич доверием наставника как раз не обделен. Весной он был твердым игроком стартового состава только потому, что был травмирован Матеус. В мае-июне сыграл в двух сборных Украины разных возрастов не чемпионате мира (U-20) и Европы (U-19). Собственно, из-за этого подготовка к новому сезону была скомкана, и сейчас он пожинает плоды бурного лета. Игрок не всегда попадает в состав команды где, к тому же, выздоровел Матеус. Тем не менее, он выходил на поле (в том числе, как игрок запаса) в 8 играх в чемпионате Украины (330 минут) и двух матчах в Кубке (135 минут).

Игрок луганской «Зари» Иван Петряк выступает в составе команды уже третий год, но по-настоящему раскрылся только в этом сезоне. Он регулярно выходит в основном составе, забивает голы и вызывается в молодежную сборную (U-21) главным тренером команды Сергеем Ковальцом. В составе «Зари» он в этом сезоне провел все 10 игр чемпионата Украины (682 минуты, 2 гола) и оба матча команды в Кубке Украины (121 минута, 1 гол). Петряк является одним из игроков группы воспитанников Юрия Вернидуба, под руководством которого целый ряд футболистов «Зари» существенно прибавили в мастерстве и доросли до уровня сборной.

Если Петряк находится в составе молодежной сборной, то в национальную команду вызваны Никита Шевченко, Андрей Пилявский, Руслан Малиновский, Филипп Будковский, Александр Караваев. Несмотря на возраст этих игроков, их также можно назвать открытиями нынешнего футбольного года. Если Петряк и дальше будет прогрессировать такими темпами, то, безусловно, также присоединится к игрокам национальной сборной.

Артем Беседин и Александр Нойок являются самыми раскрученными молодыми игроками «Металлиста». Правда, Нойоку уже исполнилось 23 года и в сборные разных возрастов он уже не привлекается. А в национальной команде места ему тренерский штаб Михаила Фоменко не видит. О его таланте ходит множество разговоров, но дальше этого дело не заходит. В свое время с ним расстался донецкий «Шахтер» и, видимо, абсолютно об этом не жалеет. В составе «Металлиста» в нынешнем сезоне игрок провел 6 матчей в чемпионате Украины (364 минуты) и один – в Кубке (57 минут).

Что касается 19-летнего Беседина, то у него еще, как говорится, все впереди. Игрок постоянно вызывается в молодежную сборную. Основная его проблема в том, что прогрессировать в нынешнем «Металлисте», с многочисленными проблемами клуба, крайне сложно. В нынешнем сезоне игрок провел 7 матчей в чемпионате (339 минут) и 1 - в Кубке (22 минуты).

Владислав Калитвинцев – сын капитана киевского «Динамо» и сборной Украины Юрия Калитвинцева – является единственным «светлым пятном» в составе нынешнего «Черноморца». В одесский клуб он отправился за игровой практикой, которой в «Динамо» ему явно не хватало. Практику он получил в большом количестве, но что ему даст выступление в команде, которая уже забыла, когда последний раз выигрывала – непонятно. Когда-то одесский клуб был даже на ведущих ролях в Украине и регулярно выступал в еврокубках, но эти времена ушли в прошлое. В составе одесситов Калитвинцев в этом сезоне провел 9 матчей без замен в чемпионате (все 810 минут, 2 гола) и две полные игры в Кубке (180 минут).

Центральный защитник Николай Матвиенко и вратарь Богдан Сарнавский стали теми игроками донецкого «Шахтера», и с этого сезона Мирча Луческу начал подпускать их к основному составу. Проявляют они себя неплохо, хотя по-настоящему серьезных испытаний у них еще не было. Для того, чтобы прогрессировать, футболистам нужна игровая практика, которой в «Шахтере» у них явно мало. Ведь конкуренты за место в основе объективно намного сильнее. Сейчас это их главная проблема. Возможно, со временем игроки уйдут в аренду в другие клубы, но Сарнавскому, учитывая его амплуа вратаря, найти команду будет очень сложно. Матвиенко провел 1 полную игру в чемпионате и две в Кубке. Сарнавский же провел по 2 полные игры в обоих национальных турнирах, давая передышку основному голкиперу дончан Андрею Пятову.

А вот 19-летний Виктор Коваленко - самый многообещающий игрок украинского футбола. В этом году о нем говорят больше, чем о ком-либо другом. Финалист Юношеской лиги УЕФА сезона 2014/15 («Шахтер» проиграл лондонскому «Челси»), как и Лучкевич из «Днепра», играл минувшим летом на юношеских Евро и ЧМ в составе сборной Украины. По словам Мирчи Луческу, это, в перспективе, самый дорогостоящий игрок украинского футбола. Мистер ему доверяет, выпуская как в матчах внутреннего чемпионата (10 матчей, 457 минут) и Кубка (2 игры, 180 минут, 1 гол), так и в еврокубках. В играх с мадридским «Реалом» и французским ПСЖ он выходил на замену.

В свою очередь, Максима Малышева сложно назвать дебютантом в полном смысле этого слова, так как в прошлом сезоне он отлично проявил себя в «Заре» и тренерский штаб «Шахтера» решил его вернуть. Вместе с тем, в этом сезоне игрок дебютировал в Лиге чемпионов. Конкуренция у Малышева не очень большая. На его позиции в опорной зоне действуют Степаненко и Фред. И как только кто-то из них, по любой причине, пропускает матч, то место в основе Малышеву фактически гарантировано. Так было в матче с ПСЖ, когда по причине дисквалификации не мог выйти на поле Степаненко. В чемпионате Украины Малышев провел 7 игр (447 минут), а в Кубке 2 игры (150 минут, 2 гола).

Кирилл Стадниченко