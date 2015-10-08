Украинские легкоатлеты завоевали восемь медалей на Всемирных играх среди военнослужащих
Чемпионкой соревнований стала Наталья Лупу.
Восемь медалей украинской команды на Всемирных играх среди военнослужащих выиграли легкоатлеты. За пять дней соревнований представители Украины выиграли одно «золото», шесть серебряных и одну бронзовую медали, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).
«Золото» завоевала Наталья Лупу в беге на 800 метров. При этом украинка обогнала действующую чемпионку мира, белоруску Марину Арзамасову.
Серебряные медали в активе Натальи Погребняк (100 м), Сергея Смелика (200 м), Анны Рыжиковой (400 м с барьерами), женской эстафетной команды 4х400 метров в составе Ольги Земляк, Натальи Пигиды, Анны Рижиковой и Натальи Лупу; Ирины Геращенко (прыжки в высоту) и Евгения Виноградова (метание молота).
Наталья Пигида выиграла «бронзу» в беге на 400 метров.
8 октября легкоатлеты завершили выступления на соревнованиях, которые проходят в Южной Корее.
Всемирные игры среди военнослужащих происходят в городе Мунгён со 2 по 10 октября.