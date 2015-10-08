Президент ФИФА, генсекретарь ФИФА и президент УЕФА отстранены от всех должностей на 90 дней
Зепп Блаттер, Жером Вальке и Мишель Платини подозреваются в коррупции.
Комитет по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) под председательством Ханса Йоахима Эккерта отстранил на 90 дней от исполнения обязанностей президента ФИФА Йозефа Блаттер, президент УЕФА и вице-президента ФИФА Мишеля Платини и генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке, сообщает официальный сайт ФИФА.
Продолжительность запретов может быть продлена еще на один период, не превышающий 45 дней.
Кроме того, бывший вице-президент ФИФА Чонг Монг-Джун официально отлучен от футбольной деятельности на 6 лет и оштрафован на 100 тыс. швейцарских франков.
В течение указанного времени вышеуказанные лица будут отстранены от всех футбольных мероприятий на национальном и международном уровне.
"Запрет вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении ФИФА.