Президент ФИФА, генсекретарь ФИФА и президент УЕФА отстранены от всех должностей на 90 дней

Комитет по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) под председательством Ханса Йоахима Эккерта отстранил на 90 дней от исполнения обязанностей президента ФИФА Йозефа Блаттер, президент УЕФА и вице-президента ФИФА Мишеля Платини и генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке, сообщает официальный сайт ФИФА.

Продолжительность запретов может быть продлена еще на один период, не превышающий 45 дней.

Кроме того, бывший вице-президент ФИФА Чонг Монг-Джун официально отлучен от футбольной деятельности на 6 лет и оштрафован на 100 тыс. швейцарских франков.

В течение указанного времени вышеуказанные лица будут отстранены от всех футбольных мероприятий на национальном и международном уровне.

"Запрет вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении ФИФА.