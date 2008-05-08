Кубок Украины: Ахметов целовался с Ющенко, Суркис надувал щеки (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, вчера футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) выиграл Кубок Украины по футбола, обыграв в финале этого турнира ФК «Динамо» (Киев).

Финальный матч, который впервые в истории состоялся на харьковском стадионе «Металлист», закончился со счетом 2:0 в пользу «горняков». Открыл счет на 44-й минуте игры форвард «Шахтера» Александр ГЛАДКИЙ, а удвоил преимущество донецких футболистов уже на 78-й минуте Алексей ГАЙ.

Этот поединок запомнился феноменальным количеством удалений: арбитр Виктор ШВЕЦОВ показал три «красных» карточки игрокам «Шахтера», дважды «красный» свет увидели перед собой «динамовцы».

Кубок Украины вручил победителям Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Медали обладателям Кубка Украины вручали также министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО и президент Федерации Футбола Украины Григорий СУРКИС.

Особой радости нынешний финал президенту ФФУ, по видимому, не принес...

Формальности соблюдены, можно выдохнуть...

Хозяин же донецкой команды своей радости не скрывал. Фоткался и ручкался с болельщиками...

И целовался с Президентом

А вобщем финал получился нервным, жестким и напряженным. Хотя все как всегда: одним слезы радости, другим - отчаяния. Vae victis...

Фото УНИАН и Николая Лазаренко