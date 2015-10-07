Президент ФИФА Блаттер отстранен от исполнения своих обязанностей
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер отстранен от исполнения своих обязанностей на 90 дней.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
"Президент Блаттер отстранен на 90 дней - это все, что мы знаем", - заявил изданию советник главы ФИФА Клаус Штелкер.
Окончательное решение об отстранении Блаттера примет в четверг глава арбитражной палаты комитета по этике ФИФА Ханс-Йоахим Эккерт, сообщает BBC.
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По данным Sky News, решение об отстранении, о котором официально будет объявлено, скорее всего, в четверг, принято в связи с тем, что швейцарская прокуратура 24 сентября возбудила уголовное дело в отношении Блаттера.
Как сообщалось, по информации прокуратуры Швейцарии, 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с Карибским футбольным союзом по продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, который был невыгоден ФИФА. Также прокуратура подозревает Блаттера в том, что он при подписании этого соглашения нарушил свои обязанности и действовал против интересов ФИФА.
Кроме того, Блаттер "подозревается в незаконном платеже главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини в размере 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА, который якобы был сделан за выполнение работ в период январь 1999 - июнь 2002 гг. и проведен в феврале 2011 года", - сказано в сообщении. Платини предоставил прокуратуре Швейцарии информацию по этому поводу.
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В конце мая разгорелся крупнейший в истории ФИФА скандал, когда в Цюрихе по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.
По данным Министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около $150 млн. Одновременно с этим стало известно, что швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-организаторов ЧМ-2010, ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Генпрокуратура США и швейцарские власти тесно сотрудничают по делу о коррупции ФИФА, но отмечают, что каждый из органов ведет свое расследование.
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Глава ФИФА Йозеф Блаттер на конгрессе организации 29 мая был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов.
Исполком ФИФА 20 июля постановил, что выборы нового президента организации пройдут 26 февраля следующего года. До этого времени Блаттер будет исполнять обязанности главы организации.