Президент ФИФА Блаттер отстранен от исполнения своих обязанностей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

"Президент Блаттер отстранен на 90 дней - это все, что мы знаем", - заявил изданию советник главы ФИФА Клаус Штелкер.

Окончательное решение об отстранении Блаттера примет в четверг глава арбитражной палаты комитета по этике ФИФА Ханс-Йоахим Эккерт, сообщает BBC.

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По данным Sky News, решение об отстранении, о котором официально будет объявлено, скорее всего, в четверг, принято в связи с тем, что швейцарская прокуратура 24 сентября возбудила уголовное дело в отношении Блаттера.

Как сообщалось, по информации прокуратуры Швейцарии, 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с Карибским футбольным союзом по продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, который был невыгоден ФИФА. Также прокуратура подозревает Блаттера в том, что он при подписании этого соглашения нарушил свои обязанности и действовал против интересов ФИФА.

Кроме того, Блаттер "подозревается в незаконном платеже главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини в размере 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА, который якобы был сделан за выполнение работ в период январь 1999 - июнь 2002 гг. и проведен в феврале 2011 года", - сказано в сообщении. Платини предоставил прокуратуре Швейцарии информацию по этому поводу.

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В конце мая разгорелся крупнейший в истории ФИФА скандал, когда в Цюрихе по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.

По данным Министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около $150 млн. Одновременно с этим стало известно, что швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-организаторов ЧМ-2010, ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Генпрокуратура США и швейцарские власти тесно сотрудничают по делу о коррупции ФИФА, но отмечают, что каждый из органов ведет свое расследование.

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Глава ФИФА Йозеф Блаттер на конгрессе организации 29 мая был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов.

Исполком ФИФА 20 июля постановил, что выборы нового президента организации пройдут 26 февраля следующего года. До этого времени Блаттер будет исполнять обязанности главы организации.