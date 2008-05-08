Сёмин и Луческу поздравили друг друга

Комментарии главных тренеров Динамо и Шахтера на послематчевой пресс-конференции посвященной финалу Кубка Украины, в котором горняки обыграли киевлян со счетом 2:0:

Юрий Сёмин: «Во-первых, я хочу поздравить Шахтёр с заслуженной победой. Это был настоящий финал – очень напряжённый, с различными нюансами, которые было сложно предусмотреть. Почему мы проиграли? Мы сделали больше ошибок, причем грубых и в какой-то степени даже детских. Хотя, наверное, это был не наш день, потому что когда игроков на поле убавилось, у нас было очень много моментов, чтобы сравнять счёт во втором тайме. К сожалению, нам этого сделать не удалось» .

Мирча Луческу: «Самая напряженная игра в нынешнем футбольном году. Это, наверное, первое, что приходит на ум. Что, в общем-то, естественно: сражались лучшие команды Украины и показали настоящий футбольный спектакль. Хотелось бы поздравить нашего соперника с тем, как они себя проявили на поле. Думаю, мы заслужили сегодняшнюю победу».