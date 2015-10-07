Трое украинских боксеров вышли во второй раунд Чемпионата мира

В Дохе (Катар) проходит чемпионат мира по боксу, где три украинских боксера вышли во второй раунд соревнований, сообщет официальный сайт соревнований.

В категории до 60 кг Тимур Беляк встречался с Отаром Ераносяном из Грузии и победил единогласным решением судей - 30:27, 29:28, 29:28. А Ярослав Самофалов (до 69 кг) встречался со шведом Кларенсом Гоерамом и также оказался сильнее единогласным реешнием судей - трижды по 29:28. С точно таким же счетом Александр Хижняк (до 81 кг) одолел алжирца Абдельхафида Бенаблая.

В свою очередь, Игорь Сопинский (до 52 кг) противостоял казаху Ольжасу Саттибаеву и проиграл раздельным решением судей - 28:29, 27:30, 29:28, ,

Накануне, в первый день соревнований, три боксера сборной Украины потерпели поражения.

В категории до 56 кг бронзовый призер минувшего чемпионата мира Николай Буценко завершил выступления уже после первого поединка против Чатчая Будти из Таиланда, который два года назад на первенстве планеты финишировал третьим в категории до 52 кг. Будти выиграл на карточках всех судей – 30:27, 29:28, 29:28. Единогласным решением судей уступил в весе до 75 кг и другой украинец - Валерий Харламов, проигравший ирландцу Майклу Орайли – 28:29, 26:30, 27:30. Ближе всех к успеху из наших боксеров был в категории до 64 кг Виктор Петров, выигравший у Даниэлито Зорильи из Пуерто-Рико по запискам одного из судей, но уступивший в итоге – 29:28, 28:29, 27:30.

Позже свои поединки первого раунда соревнований проведут Дмитрий Замотаев (49 кг.) и Геворг Манукян (91 кг.).

Чемпионат мира по боксу-2015 проходит в Дохе (Катар) с 5 по 15 октября.