Игрок "Зари" и сборной Беларуси Сиваков накануне матча со Словакией: "Украинцы просили помочь"

Игрок луганской "Зари" и сборной Беларуси по футболу Михаил Сиваков рассказал, что его партнеры по луганской "Заре" просили отобрать очки у главноного конкурента в отборе на Евро-2016 команды Словакии, сообщает сайт УЕФА.

"Когда разъезжались по сборным, то ребята, да и остальные представители команды, просили помочь победой в Словакии. Ведь украинцы ведут борьбу со словаками за второе место в группе, но пока, как известно, отстают на три очка", - отметил Сиваков.

Также игрок отметил: "Заря" показывает неплохой футбол, дает результат в чемпионате Украины. Жаль, немножко не хватило, чтобы пробиться в групповой этап Лиги Европы. Тренерский штаб сборной Украины, разумеется, следит за нашим клубом, и, вероятно, неспроста привлекает сразу шесть исполнителей. Значит, они заслужили своей игрой".

Как сообщал УНИАН, в предпоследнем туре отборочного турнира Евро-2016 в Жилине состоится матч Словакия - Беларусь. Команде Словакии, для того чтобы гарантировать себе место в двойке сильнейших Группы С и попасть в финальную часть чемпионата Европы достаточно набрать 3 очка в матчах с Беларусью и аутсайдером группы командой Люксембурга.

Сборная Украины отстает от Словакии на 3 очка, а от лидера группы сборной Испании - на 5 очков.