Защитник Хачериди преодолел последствия травмы и готовится к матчу отбора Евро Украина - Македония

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Евгений Хачериди поработав некоторое время по индивидуальной программе был переведен в общую группу футболистов сборной Украины готовящихся к выездному матчу отбора Евро-2016 с Македонией, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Ранее, по словам главного тренера национальной команды Михаила Фоменко, у футболиста были проблемы со здоровьем и он должен был пройти дополнительное обследование у врачей.

Вместе с тем, потерей для команды стала травма игрока донецкого "Шахтера" Максима Малышева, у которого воспаление боковой связки. Игрок уже покинул расположение национальной сборной и вернулся в "Шахтер"

Как сообщал УНИАН, матч Македония - Украина пройдет в Скопье 9 октября. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.