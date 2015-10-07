Сборная Украины по теннису впервые за 21 год будет представлена в Кубке Хопмана

Отечественная сборная будет представлена в составе своих сильнейших спортсменов согласно мировому рейтингу - Элины Свитолиной и Александра Долгополова, сообщает Большой теннис Украины.

Вместе с украинским дуэтом в одной группе оказались: сборные США, Чехии и команда Австралии "Gold". В другом квартете выступят теннисисты из Германии, Великобритании, Франции и Австралия "Green".

Команду Великобритании в этом году представят Энди Маррей и Хезер Уотсон, от Франции сыграют Каролин Гарсия и Гаэль Монфис, а местные болельщики будут поддерживать своих любимцев в составе австралийского дуэта "Gold"- Ллейтона Хьюитта и Кейси Деллакуа.

Соревнования пройдут с 3 по 9 января 2016 года в австралийском Перте.

"Сине-желтые" возвращаются на Кубок Хопмана спустя 21 год, когда в последний раз, еще в 1995 году, Андрей и Наталья Медведевы защищали честь нашей страны. Тогда в финале украинцы уступили команде Германии в составе Бориса Беккера и Анке Хубер.