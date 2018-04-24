Виктор Постол: Третий украинский чемпион

Завоевавший в ночь на воскресенье по киевскому времени почетный титул боксер стал третьим из украинцев, ныне владеющих титулом чемпиона мира в профессиональном боксе в разных весовых категориях – наряду с Владимиром Кличко и Василием Ломаченко.

Приезд чемпиона не остался незамеченным в столичном аэропорту Борисполь. Внушительная группа поддержки чемпиона появилась в зале прилета еще за час до появления спортсмена, плюс задержался сам рейс (Постол возвращался в Киев транзитом через Париж). Самыми колоритными в этой группе выглядели представители Великой Дымерки, где и живет чемпион. «Велика Димерка вітає свого чемпіона світу» - гласил самый профессионально подготовленный плакат среди всех тех, что были в руках встречающих. Плюс, разумеется, множество национальной символики, флагов, воздушных шариков желтого и голубого цветов, разделенные строго по парам. В общем, пассажиры не только парижского рейса, а и тех, кто прилетел задолго до него, были прекрасно осведомлены, что сегодня в Киев прибывает не кто-нибудь, а самый настоящий чемпион мира. А одной из самых узнаваемых встречающих дам была первая и единственная (на данный момент) в истории Украины чемпионка мира по боксу среди профи Алина Шатерникова.

Болельщики впоследствии бесцеремонно прервали общение прессы с чемпионом. Пройдя все процедуры и выйдя из зала таможенного контроля, Постол первым делом повернулся к землякам. И широким жестом распахнул над головой титул чемпиона мира WBC. В ответ раздался приветственный крик толпы. Тут же рядом стояли и таможенники, бросившие все свои дела, и рядовые пассажиры, которые, пользуясь случаем, делали селфи с вмиг ставшим знаменитым украинцем. Как водится, выйдя в зал спортсмен тут же попал не столько в объективы камер, сколько в объятия своих земляков, которые совсем по-футбольному «качали» чемпиона.

И только после этого он стал доступен группе журналистов, приехавших в аэропорт.

«Я очень счастлив, - стандартно начал Постол. – Я долго стремился к этому титулу и, наконец, добился его. Я очень долго и упорно готовился к поединку, провел очень изнурительный бой. И по праву завоевал титул. Я был сильнее своего оппонента».

Отвечая на вопрос о том, как он перехитрил аргентинца Матиссе, ответил: «Да, я его немножко провоцировал, и взглядом, и манерой поведения. Заставлял идти вперед, атаковать меня. Я знал, что у соперника цель – нокаутировать меня в первой половине боя, где-то за 6 раундов. К счастью, я ему не дал реализовать свой план, хорошо двигался, практически не давал сопернику шансов. Это все результат долгой кропотливой подготовки к бою».

А вспоминая тот момент, как отправил соперника в нокаут, отметил: «Я был уверен, что Матиссе продолжит бой. Да я хорошо попал, видимо повредил глаз оппоненту. Но, не думал, что все настолько серьезно. Зачастую, сразу понимаешь продолжит соперник бой или нет. А тут я был напряжен до последнего момента. Только когда судья досчитал до десяти понял, что всё».

Сам Матиссе уже подтвердил версию Постола: «Я не рискнул продолжить бой, потому что повредил глаз. Решил поберечься, здоровье – важнее любого титула. Возьму свое в другой раз», - подытожил аргентинец.

А что касается нашего чемпиона, то ему впору строить планы на будущее. И теперь самому выбирать, с кем драться. Первая защита титула, как правило, добровольная. А желающих встретиться с обладателем титула, разумеется, хоть отбавляй. Впрочем, сам Виктор Постол об этом сейчас если и думает, то меньше всего.Отметим, что к моменту остановки боя у украинца было минимальное преимущество на карточках двух боковых рефери из трех, с разницей в 1 удар. Третий арбитр показывал такое же преимущество американца. А согласно статистике CompuBox, за поединок Постол смог донести до цели 113 ударов из 509 выброшенных (22%), в то время как Матиссе – 96 ударов из 281 выброшенного (34%).

«Давайте я сперва отдохну, а потом уже мы вместе со всей командой соберемся и решим, какой из многочисленных вариантов выбрать. Предложений, действительно – хоть отбавляй. Соперников много. Выбирать будет из чего. Сейчас даже не хочу загадывать наперед», - заключает Постол.

После этого его скоротечное общение с прессой было прервано болельщиками, явно превосходившими СМИ в живой массе. Единственное, что успел сделать чемпион, так это пригласить всех на свою пресс-конференцию, которая состоится в Киеве уже в четверг.

31-летний обладатель одного из самых престижных поясов, видимо, будет отдыхать и готовиться к следующему бою не менее полугода. Именно столько длятся паузы между поединками у бойцов уровня чемпиона мира. Кстати, своего чемпионского боя в качестве претендента он ждал более полутора лет. И за это время успел провести несколько промежуточных боев, также с периодичностью раз в полгода.

Теперь остается ждать следующего боя и пристально следить за карьерой новой звезды украинского бокса, еще в субботу вечером находившегося в тени действующих чемпионов мира Владимира Кличко и Василия Ломаченко и даже куда более раскрученного, но только начинающего свою профессиональную карьеру Александра Усика.

Кирилл Стадниченко