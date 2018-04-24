99-й сезон НХЛ: "три на три" и новый потолок зарплат

Нынешний сезон не стал революционным с точки зрения каких-то общих параметров лиги. Количество команд остается неизменным еще с сезона 2000/2001 – 30 коллективов. Как обычно, регулярный сезон начнется в начале октября и завершится ближе к середине весны (в этот раз – 9 апреля). Наконец, розыгрыш главного трофея – Кубка Стэнли – продлится до середины июня, когда мир узнает сильнейшую клубную команду в хоккее.

Изменения в правилах игры

Главным нововведением сезона 2015/16 станет минимальное ограничение по количеству полевых игроков в овертайме – три на три. Если раньше количество игроков с каждой стороны было ограничено в дополнительное время четырьмя (в основное время – пять на пять), то сейчас пошли на минимально возможное, по правилам хоккея, количество игроков. Согласно игровым правилам, даже если удалены три игрока в одной команде, меньше трех на площадке одновременно играть не могут.

Это, без преувеличения, главное нововведение года призвано увеличить количество матчей, которые заканчиваются в игровое время. Согласно регламенту, ничьих в НХЛ не может быть в принципе. И если основное и дополнительное время матчей завершается вничью, назначается серия буллитов. И нововведение по количеству игроков в составах команд в овертайме призвано способствовать росту матчей, в которых победитель определяется в игровое время, без серии буллитов.

Как обычно, очередное изменение привело к волне эмоциональных комментариев – как позитивных, так и откровенно негативных. Сторонники всего прогрессивного и модного акцентируют внимание на повышении зрелищности. Уменьшение количества игроков позволяет открыть больше пространства для атакующий действий, комбинаций. Одна из аксиом хоккея гласит, что минимальное количество игроков на площадке - явный плюс для более классной команды, той, которая заточена на комбинационную игру, не будет «отсиживаться» вторым номером, а будет идти в атаку, стремиться победить. И в 5-минутной игре «3 на 3» у нее несомненно будут большие шансы на победу.

Скептики, из числа приверженцев классического хоккея, акцентируют внимание на том, что создавать искусственное преимущество фаворитам не стоит. Мол, пусть команда, которая априори выше классом, доказывает это в честной игре пять на пять, согласно классическим правилам игры. Да и вообще, почему в хоккее не может быть ничьей… Если аутсайдер сумел выстоять в игре против фаворита и заработал ничью, то это и будет самый справедливый результат игры. По крайней мере, в регулярном сезоне, где нет необходимости вести счет серии. Здесь все подсчеты делаются в рамках турнирных таблиц.

Как бы то ни было, нововведение уже принято и официально введено в перечень правил сезона 2015/16. А значит, фавориты получат еще один плюс в игре с менее мастеровитыми соперниками.

Говоря о других изменениях правил, стоит отметить, что они не так значительны и практически не привлекли внимания общественности. Скорее, они носят технический характер. Так, тренеры команд смогут просить о видеоповторе определенного момента игры, в случае заброшенной шайбы. Например, было ли положение вне игры в этом моменте или помеха вратарю. Учитывая значимость каждой шайбы (особенно – в овертайме), стоит предположить, что этим правом тренеры будут пользоваться очень часто.

Изменена и процедура вбрасывания. Теперь игрок обороняющейся команды должен первым ставить клюшку на лед, если вбрасывание проходит не в средней зоне. Ранее первым клюшку на лед должен был ставить игрок гостевой команды. По новым правилам, гости должны первым ставить клюшки на лед только, когда вбрасывание проходит в центре площадки. Впрочем, общественного резонанса эти изменения в правила не вызвали.

Как будут проходить игры сезона

Сезон стартует в ночь на четверг по киевскому времени сразу четырьмя матчами. Центральным из них, безусловно, станет игра с участием действующего обладателя Кубка Стэнли – сильнейшей команды лиги. Матч между «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» будет предварять церемония поднятия чемпионского баннера «Чикаго» под своды их домашней арены «Юнайтед-центра». Регулярный чемпионат продлится ровно 6 месяцев и 2 дня и завершится 9 апреля 15 матчами, в которых примут участие все 30 клубов лиги.

В регулярном сезоне каждая команда играет по 82 игры — 41 дома и 41 в гостях. Команды западной конференции проводят 29 матчей с соперниками своего дивизиона (5 матчей с пятью соперниками, с двумя из них 3 дома и 2 на выезде, с тремя — 2 дома и 3 на выезде, плюс 4 матча с одной командой в формате 2 дома и 2 в гостях), 21 матч против команд другого дивизиона западной конференции (3 игры с каждой из команд, 2 дома и 1 в гостях против четырех соперников, 1 дома и 2 в гостях — против трех других). По два матча (один дома и один на выезде) с каждой из команд восточной конференции (всего 32 матча).

Команды восточной конференции проводят 30 матчей внутри своего дивизиона (по 5 матчей с двумя командами, с одной — 3 дома и 2 в гостях, с другой — 2 дома и 3 в гостях, плюс по 4 матча с пятью другими, 2 дома и 2 в гостях), 24 матча против команд другого дивизиона восточной конференции (3 матча с каждым из соперников, 2 дома и 1 в гостях против четырех команд, 1 дома и 2 в гостях — против четырех других). По два матча (один дома и один на выезде) с каждой из команд западной конференции (всего 28 матчей).

Количество матчей, проводимых с конкретным соперником, определяется по принципу ежегодной ротации.

Что касается системы начисления очков, то за победу в матче команда получает два очка, одно очко команда получает за проигрыш в овертайме или по буллитам, и ни одного — за проигрыш в основное время. Данная система начисления очков действует, начиная с сезона 2005/06 (ранее команды получали по одному очку за ничью, если в овертайме не было заброшено шайб; начиная с сезона 1999/2000 одно очко также получает команда, проигравшая в овертайме). По окончании регулярного сезона, команда, набравшая больше всех очков в своем дивизионе, становится чемпионом дивизиона (учитываются очки от игр со всеми командами, а не только с командами своего дивизиона). Три первые команды из каждого дивизиона плюс еще четыре лучшие команды по очкам (по две из каждой конференции) попадают в плей-офф и разыгрывают Кубок Стэнли.

Число 30 в отношении команд, участвующих в чемпионате сильнейшей хоккейной лиги мира, является одним из самых стабильных в НХЛ. Именно столько клубов играют с сезона 2000/01, уже 16-й сезон подряд. И изменений в ближайшие годы не планируется. Вряд ли в современном мире, подверженном финансовым и прочим катаклизмам, найдется уникум, готовый создать и, самое главное, содержать команду уровня НХЛ. Ведь это огромнейшие затраты – начиная от суперсовременной арены (а только такие соответствуют регламенту НХЛ) до финансирования клуба и зарплат игроков. Если арену, к примеру, еще можно найти и просто платить арендную плату хозяевам (или выкупить) и не ввязываться в дорогостоящее строительство нового зала, то от зарплаты игрокам никуда не деться. Согласно регламенту лиги, в сезоне 2015/16 потолок зарплат на команду установлен на уровне $71,4 млн., а нижний предел равен $52,8 млн. В сезоне 2014/15 эти границы устанавливались на уровне от $51 млн до $69 млн.

Кстати, об аренах. Многие дворцы, даже принадлежащие тем командам, которые уже давно и прочно закрепились в НХЛ, морально устарели. И время от времени их принято менять на новые, суперсовременные арены. К примеру, для команды «Нью-Йорк Айлендерс» этот сезон станет первым в «Барклайс-центре», в котором они будут выступать следующие 25 лет (дебютный матч на новой арене пройдет 9 октября). Ранее команда выступала на «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум», где с 1972 года провела, в общей сложности, 43 (!) сезона. А для «Эдмонтон Ойлерз» нынешний сезон станет последним на арене «Рексал Плэйс», где они выступают с 1974 года. После этого клуб переедет на новую арену «Роджерс Плэйс», где дебютирует в октябре 2016-го.

Фавориты и аутсайдеры

Из основных событий сезона, помимо упомянутых выше старта и финиша регулярного сезона, стоит отметить матчи, которые традиционно привлекают повышенный интерес как в Америке, так и по всему миру. «Зимняя классика», как обычно, пройдет 1 января. В этом году матч состоится в Фоксборо (штат Массачусетс) на футбольном стадионе «Джилетт», который является домашним для команды НФЛ (американский футбол) «Нью-Ингленд Пэтриотс». В игре примут участие «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс».

В так называемую «стадионную серию» в этом году войдут две игры. Первый матч состоится 21 февраля на «ТСФ Банк Стэдиум» в Миннеаполисе, между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхокс», а второй, 27 февраля, на бейсбольном стадионе «Курс-филд» в Денвере, где «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Стоит отметить, что арены в Миннеаполисе и Денвере вмещают по 50 тысяч зрителей, а футбольный «Джилетт» - 68 тысяч болельщиков. В то же время, самая современная из всех арен команд НХЛ «Барклайс-центр» способна вместить не более 16 тысяч зрителей. И эти матчи, безусловно, способствуют повышению популярности НХЛ в Северной Америке, где хоккей уступает бейсболу, софтболу, американскому футболу или баскетболу.

Проведение матчей на аренах для других видов спорта как раз сделано с целью привлечь болельщиков именно из этих видов. Если и не затащить их в хоккейный дворец, то, хотя бы, заставить из переключить свои телевизоры на игру с шайбой и увеличить рейтинги трансляций матчей НХЛ. Где-где, а в Америке спорт, прежде всего, бизнес. Миллиардный бизнес, где все маркетинговые действия просчитываются на несколько шагов вперед.

В нынешнее летнее межсезонье произошло большое количество тренерских перестановок. Сразу семь коллективов лиги сменили рулевых перед началом нового чемпионата. И если такие зубры как Майк Бэбок и Тодд Маклеллан не затерялись в этой чехарде, просто поменяв место работы, то, не менее известные Тед Нолан, Рэнди Карлайл и пр. сейчас остались без работы в клубах сильнейшей лиги. Наставников сменили «Баффало», «Детройт», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе», «Торонто», «Филадельфия» и «Эдмонтон». Из этих команд лишь один «Детройт» в прошлом сезоне попал по итогам регулярного чемпионата в плей-офф (16 лучших в лиге, непосредственно оспаривающих Кубок Стэнли). Но там команда Бэбока проиграла «Тампе-Бэй» в первом же раунде в семи матчах – 3:4, что предрешило отставку авторитетнейшего специалиста.

Касательно фаворитов сезона, то действующий обладатель Кубка Стэнли - «Чикаго» - в списке букмекерских контор значится вторым с коэффициентом 9 к 1. Лидирует же на ставках «Нью-Йорк Рейнджерс» - 8 к 1. В пятерку фаворитов, по мнению аналитиков букмекерских контор, также входят «Анахайм», «Монреаль» и «Сент-Луис». А вот явными аутсайдерами сезона, те, чья победа в Кубке Стэнли оценивается с вероятностью в 100 к 1 и больше, являются «Каролина», «Баффало» и «Аризона». Второй клуб из Нью-Йорка «Айлендерс» идет в этом списке лишь на 13-м месте.

Кстати, в матче открытия сезона «Чикаго» - «Нью-Йорк Рейнджерс», который начнется в 3.00 в ночь на четверг по киевскому времени, фаворитом является все же действующий обладатель Кубка Стэнли. На хозяев льда ставки принимаются с коэффициентом 2,09 к 1, в то время как на «рейнджеров» - 2,82 к 1. Ничья в основное время игры оценивается в 3,89 к 1.

Кирилл Стадниченко