Серебряный призер ОИ Беринчик о бое Постола: "Это замечательно, что украинец завоевал такой престижный титул"

Серебряный призер Олимпийских Игр 2012 года и чемпионата мира среди любителей 2011 года Денис Беринчик прокомментировал победу Виктора Постола в бою за титул чемпиона мира WBC против аргентинца Лукаса Матиссе, сообщает пресс-служба промоутерской компании К2..

"Бой был отличный. Оба соперники достойны победы. Рад за Виктора, я верил в него. Он - хороший боксер, как в атаках, так и в защите. Это замечательно, что украинец завоевал такой престижный титул. Виктор и его команда очень долго шли к этому титулу и приложили много усилий. Тяжело завоевать пояс, но еще сложнее его отстоять. И я искренне желаю ему таких же ярких побед в дальнейшем", - отметил Денис Беринчик.

Сам Денис Беринчик свой второй бой на профессиональном ринге проведет 14 ноября в ТРЦ "Терминал" (Бровары) и сейчас активно готовится к этому поединку. Имя его соперника будет объявлено позже.

Как сообщал УНИАН, Постол в ночь на воскресенье, 4 октября, победил Матиссе нокаутом в 10-м раунде и завоевал титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе.