Состоится финальный матч Кубка Украины по футболу «Динамо» - «Шахтер»
12:00, 07 мая 2008Спорт
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Сегодня в Харькове состоится финальный матч Кубка Украины по футболу.
Как передает корреспондент УНИАН, игра за кубок между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) будет посвящена 100-летию харьковского футбола и пройдет на стадионе «Металлист».
В день проведения матча организаторами будут приняты беспрецедентные меры – соблюдение порядка будут обеспечивать свыше 5 тысяч работников милиции. В среду в Харьков прибывает свыше 20 тысяч фанов из Донецка и Киева.
Победителю этого матча Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручит Кубок Украины.
Прямая трансляция матча на телеканале ICTV. Начало в 19:00.
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