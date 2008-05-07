Состоится финальный матч Кубка Украины по футболу «Динамо» - «Шахтер»

Сегодня в Харькове состоится финальный матч Кубка Украины по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, игра за кубок между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) будет посвящена 100-летию харьковского футбола и пройдет на стадионе «Металлист».

В день проведения матча организаторами будут приняты беспрецедентные меры – соблюдение порядка будут обеспечивать свыше 5 тысяч работников милиции. В среду в Харьков прибывает свыше 20 тысяч фанов из Донецка и Киева.

Победителю этого матча Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручит Кубок Украины.

Прямая трансляция матча на телеканале ICTV. Начало в 19:00.