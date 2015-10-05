Фоменко посетовал на отсутствие у Коноплянки своего самолета: "Летает в сборную с пересадками"

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко рассказал о подготовке национальной команды к заключительным играм отбора Евро-2016 против команды Македонии и Испании, заметив, в частности, что на сбор прибыли уже все игроки за исключением Евгения Коноплянки.

"Мы не успели еще переговорить с ребятами. Почти все уже приехали. Коноплянка, как обычно, прибудет сегодня поздно вечером. Ему тяжело добираться. Пока у него нет своего самолета, поэтому он летает с пересадками. Что касается здоровья игроков, то есть небольшие проблемы у Гармаша и Хачериди. Нужно сделать снимки, чтобы окончательно определить, смогут ли они играть. Пока эти двое лечатся и работают индивидуально. Большинство ребят приехало в хорошем настроении. Будем приводить себя в порядок сегодня, а с завтрашнего дня будем работать".

Говоря о шансах дебютантов сборной – Никиты Каменюки и Александра Караваева - выйти на поле в этих матчах, тренер отметил: "Мы всегда говорили, что это зависит не от тренеров, а от самих ребят. Они должны нас заставлять, чтобы мы их вызывали в сборную, ставили в состав. Мы же должны видеть их желание, настрой и работу".

Отвечая на вопрос о том, сколько матчей Македонии планирует просмотреть тренерский штаб команды, Фоменко заметил: "Две-три игры, думаю, просмотрим. Там еще матч Испания-Македония совпадает. Ребятам покажем нарезки того, как играет Македония. Мы никогда не смотрели на разборах соперника матчи с первой по 90-ю минуту. В первую очередь, концентрировали внимание на сильных сторонах и слабых, которыми можно воспользоваться".

А говоря о раскладах, которые позволят нашей сборной стать лучшей командой среди занявших 3-и места в своих группах в отборочном турнире, Фоменко тометил: "Нам хотелось бы стать лучшей третьей сборной. Если есть возможность попасть на Евро, то почему бы ей не воспользоваться. На сегодняшний день мы лидируем. Как будет дальше – посмотрим".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет заключительные матчи группового раунда отборочного турнира Евро-2016 против команд Македонии (9 октября) и Испании (12 октября).

Согласно регламенту соревнований по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая из занявших 3-и места, получают путевки в финальную часть Евро-2016. Остальные 8 команд,занявшие 3-и места в своих группах проведут матчи плей-офф в ноябре. На данный момент сборная Украины идет на 3-м месте в своей группе и практически утратила шансы на попадание в двойку сильнейших.