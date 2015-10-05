Украинский боксер Постол вышел на второе место в рейтинге BoxRec

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол вышел на второе место в рейтинге бойцов своей категории по версии авторитетного сайта Boxrec.

В мировой классификации Постола опережает лишь чемпион мира WBO американец Терренс Кроуфорд (26 побед в 26 боях).

Украинец также не проиграл ни одного боя в своей карьере, одержав 28 побед из 28 возможных.

На 3-й позиции рейтинга находится еще один американец Ламонт Питерсон. Всего же боксеры из США занимают четыре из пяти первых мест в рейтинге в этой весовой категории.

Постол в ночь на воскресенье, 4 октября, победил аргентинца Лукаса Матиссе и завоевал титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе. Сам Матиссе на данный ммоент занимает 7-е место в рейтинге BoxRec.