Украинский боксер Постол вышел на второе место в рейтинге BoxRec

18:14, 05 октября 2015
Спорт
727

Впереди находится только американец Кроуфорд, также ни разу не проигравший в карьере.

Виктор Постол / sport.img.com.ua

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол вышел на второе место в рейтинге бойцов своей категории по версии авторитетного сайта Boxrec

В мировой классификации Постола опережает лишь чемпион мира WBO американец Терренс Кроуфорд (26 побед в 26 боях).

Украинец также не проиграл ни одного боя в своей карьере, одержав 28 побед из 28 возможных.

На 3-й позиции рейтинга находится еще один американец Ламонт Питерсон. Всего же боксеры из США занимают четыре из пяти первых мест в рейтинге в этой весовой категории.

Постол в ночь на воскресенье, 4 октября, победил аргентинца Лукаса Матиссе и завоевал титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе. Сам Матиссе на данный ммоент занимает 7-е место в рейтинге BoxRec. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter