Моуриньо будет руководить "Челси" в матче ЛЧ с киевским "Динамо"
Боссы английского клуба выразили доверие португальскому специалисту.
Руководство английского "Челси", являющегося соперником киевского "Динамо" на групповом этапе Лиги чемпионов, полностью доверяют главному тренеру команды португальскому спецаилисту Жозе Моуриньо, сообщается на официальном сайте клуба.
"Клуб хочет внести ясность в вопрос отношений с главным тренером, заявляя о том, что Жозе имеет полную поддержку с нашей стороны. Как говорил сам тренер, результаты команды в последнее время не были достаточно хороши, и выступления команды должны быть улучшены. Тем не менее, мы считаем, что специалист заслуживает доверия и под его руководством команда сможет добиться поставленных целей", - говорится в заявлении ФК "Челси".
После 8-ми туров чемпионата английской Премьер-лиги сезона 2015/16 "Челси" занимает 16-е место в таблице из 20 команд, набрав лишь 8 очков. В активе команды 2 победы при 2 ничьих и 4 поражениях. В частности, 3 октября "Челси" проиграл на своем поле "Саутгемптону" со счетом 1:3.
В ЛЧ "Челси" занимает 3-е место в групповом этапе после 2-х туров (3 очка), уступая киевскому "Динамо" и португальскому "Порту" (по 4 балла), но опережая израильский "Маккаби" из Тель-Авива (0).
Первый очный матч "Динамо" - "Челси" состоится 20 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".