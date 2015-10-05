Украинские теннисисты проиграли три матча за день на турнирах в Пекине и Токио

В Токио и Пекине стартовали турниры мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA), в которых свои матчи проиграли трое представителей Украины, сообщает Теннисный портал Украины.

На Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015 в Токио (призовой фонд - $1,263 млн.) Александр Долгополов в стартовом матче встречался с Сэмом Куэрри из США и проиграл со счетом 6-7(5) 4-6.

На старте первой партии украинцу удалось выйти вперед с брейком, но соперник тут же вернул проигранное очко (2-2). Уже при счете 4-5 на подаче Долгополова американец заработал сетбол, но первая ракетка Украины выигрывает свой гейм. Судьба сета решается на тайбрейке, где теннисисты поочередно обмениваются мини-брейками, пока после невынужденной ошибки Долгополова Куэрри не получает еще один сетбол и реализует его. Во второй партии была равная борьба и ни у одного из теннисистов не было шансов, чтобы взять подачу соперника. При счете 4-4 Куэрри делает брейк, а потом удачно подает на матч. Для Александра Долгополова это был первый поединок с Открытого чемпионата США, когда рецидив травмы не позволил лидеру украинского тенниса продолжить свое выступление.ъ

В свою очередь, на турнире China Open в Пекине (призовой фонд - $4,7 млн.) Катерина Бондаренко уступила Мэдисон Киз (США) - 6:3, 1:6, 0:6, а Элина Свитолина проиграла Анастасия Павлюченковой (Россия) - 4:6, 6:1, 3:6.

Турниры в окио и Пекине продлятся до 10 октября.