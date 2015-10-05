Экс-игрок киевского "Динамо" Милевский подписал контракт с хорватским "Сплитом"

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Милевский подписал контракт со "Сплитом", выступающим в элитном дивизионе чемпионате Хорватии, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт игрока с новой командой рассчитан на 1,5 года.

Любопытно, что ранее украинец выступал в "Хайдуке", который также представляет город Сплит. Но, недавно игрок и клуб расторгли соглашение и со "Сплитом" Милевский подписывал контракт в статусе свободного агента.

Одним из инициаторов приглашения Милевского в новую команду стал главный тренер "Сплита" Горан Саблич, в свое время выступавший вместе с Милевским в киевском "Динамо": "Артем, и я были друзьями в течение многих лет. Мы решили дать ему шанс и я уверен, что он не подведет. Вместе мы добъемся больших успехов".

На данный момент "Сплит" занимает 4-е место в чемпионате Хорватии вслед за "Динамо" (Загреб), "Хайдуком" и "Риекой".