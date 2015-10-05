Проект Объединенной футбольной лиги Украины и России официально закрыт

Проект оргкомитета Объединенной футбольной лиги (ОФЛ) Украины и России официально закрыт, Об этом заявил пресс-атташе организации Андрей Малосолов, сообщает ТАСС.

"Итак, завершилась наша совместная работа с Валерием Георгиевичем Газзаевым в рамках проекта оргкомитета ОФЛ. Начавшись в 2012 году в качестве проекта объединенного чемпионата России и Украины, он трансформировался в предвыборную компанию Валерия Газзаева на пост руководителя РФС. Уверен, труд Валерия Георгиевича еще пригодится нашему футболу, а сам Газзаев непременно вернется в большой футбол", - заявил Малосолов.

Идею Объединенного чемпионата России и Украины выдвинули президент "Зенита" Александр Дюков, руководитель Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер, а также председатель совета директоров "Анжи" Константин Ремчуков. Как заявлял директор Объединенной футбольной лиги (ОФЛ) Валерий Газзаев, первый Объединенный чемпионат должен состояться в сезоне-2015/16. Планировалось, что в нем примут участие 18 команд (9 из России и 9 из Украины).

Со стороны украинских клубов и ФФУ эту идею никто ни разу не поддержал публично.