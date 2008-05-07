Тимощуку «грозит» прибавка к зарплате

По данным газеты "Спорт Экспресс", в ближайшее время руководство "Зенита" предложит капитану команды Анатолию Тимощуку продлить контракт на более выгодных для обеих сторон условиях: у футболиста вырастет зарплата, а клуб сохранит его на более длительный срок. Напомним, что нынешний трудовой договор Тимощука с "Зенитом" рассчитан до 2011 года.

"Сегодня для любого футболиста нашей команды прерогатива - финальный матч Кубка УЕФА. Никаких других мыслей в самый важный момент сезона просто нет. Тем более о личных интересах. Межсезонье - оптимальный период, когда можно вернуться к рассмотрению таких вопросов", - прокомментировал эту информацию Тимощук в разговоре с корреспондентом газеты.