"Ливерпуль" отправил в отставку главного тренера команды

Об этом сообщил официальный сайт футбольного клуба сразу после ничьи с "Эвертоном", передает ТСН.

"Мы хотели бы искренне поблагодарить Брендана за тот невероятный вклад, который он внес в клуб и за проделанную тяжелую работу. Это было сложное решение, но мы верим, что проведенные изменения помогут нам достичь больших успехов на футбольном поле", - говорится в заявлении клуба.

Кто станет преемником Роджерса во главе ливерпульцев пока не сообщается.

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Отмечается, что после 8 туров "Ливерпуль" занимает 10 место в чемпионате Англии.

Роджерс возглавлял "Ливерпуль" с 2012-го года, и за это время команда победила в 63 матчах и потерпела 29 поражений. Еще 30 поединков завершились для "мерсисайдцев" вничью.

Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо запретил игрокам лондонской команды шутить во время тренировок. Старт в нынешнем чемпионате Англии стал худшим для «Челси» за последние 29 лет. В пяти встречах команде Моуриньо удалось набрать лишь четыре очка.