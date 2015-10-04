"Мотор" одержал вторую победу в гандбольной Лиге чемпионов

В Броварах (Киевская обл.) состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации, в котором чемпион Украины "Мотор" из Запорожья принимал норвежский "Скьерн" и выиграл со счетом 31:26.

Украинская команда вела игру в первом тайме, который завершился со счетом 15:13. А после перерыва "Мотор" только увеличил свой перевес до "+5".

Лучшим игроком в составе команды-победительницы стал Айденас Малашинскас, на счету которого 8 голов. Борис Пуховский забил 7 мччей, Сергей Бурка - 6.

Главный тренер "Мотора" Николай Степанец» так прокомментировал игру: «Мы ожидали тяжёлую борьбу и полностью настраивались на неудобного соперника. Команда «Скьерн» является лидером группы Д, а над нами давлело поражение в Байя Маре. Именно поэтому нам очень нужна была победа в сегодняшнем матче и мы её одержали!»

Таким образом, после 3-х туров на счету "Мотора" 2 победы при 1 поражении - 4 очка. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице Группы D.