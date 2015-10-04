УПЛ: "Динамо" и "Днепр" сохранили позиции, "Заря" обошла "Волынь" в борьбе за 4-е место

В воскресенье состоялись три матча чемпионата Украины с участием команд из группы лидеров турнирной таблицы УПЛ, в которых киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" - 4:0, днепропетровский "Днепр" был сильнее "Александрии" - 2:0, а луганская "Заря" на выезде одолела луцкую "Волынь" - 0:3.

Киевляне в гостевом матче полностью переиграли "Ворсклу" забив по два гола в каждом тайме. В первой 45-минутке отличились Виталий Буяльский и Виторину Антунеш, а после перерыва - Дерлиз Гонсалес и Андрей Ярмоленко.

В игре в Днепропетровске хозяева поначалу не могли преодолеть насыщенную оборону "Александрии", но во втором тайме все встало на свои места. Голы на счету Дмитрия Чигринского и Матеуса.

Самое интригующее противостояние было в Луцке, где встречались команды занимающие 4-5 места в турнирной таблице. Тем не менее, "Волынь" не смогла создать должной конкуренции луганской "Заре" и уже к 22-й минуте проигрывала со счетом 0:2. Голы на счету Руслана Малиновского и Филиппа Будковского. Третий гол на 71-й минуте с пенальти забил Джаба Липартия.

В еще одном матче в Ужгороде "Говерла" проиграла львовским "Карпатам" со счетом 0:2.

Таким образом, после 10-ти туров в таблице УПЛ у "Динамо" 28 очков, "Шахтера" - 25, "Днепра" - 20, "Зари" - 19, "Волыни" - 17.