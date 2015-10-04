Боксер Виктор Постол стал чемпионом мира по версии WBC (видео)

Украинский боксер Виктор Постол одержал досрочную победу в десятом раунде над Лукасом Матиссе и стал обладателем вакантного титула WBC в суперлегком весе, сообщает Boxnews.

После пропущенного правого прямого в голову в 10-м раунде, Матиссе опустился на настил ринга и отказался подниматься до конца отсчета рефери.

На момент остановки боя Постол лидировал на двух судейских картах 86-85 и проигрывал на третьей 85-86.

Согласно статистике CompuBox, за поединок Постол смог донести до цели 113 ударов из 509 выброшенных (22%), в то время как Матиссе – 96 ударов из 281 выброшенного (34%).

Стоит отметить, что поединка за титул чемпиона мира Постол ждал 17 месяцев после того, как стал обязательным претендентом.