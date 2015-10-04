УПЛ, 10-й тур, "Днепр" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Днепр" на своем поле принимает "Александрию".

Встречаются команды, которых идут на 3-м и 10-м местах в турнирной таблице УПЛ.

"Днепр" не самым удачным образом начала сезон и одно время вообще находился на 6-7 местах в турнирной таблице. Но, совершив ряд удачных приобретений в конце трансферного окна, команда заметно укрепилась, оджержала ряд побед и вернуась на 3-е место в турнирной таблице. Правда, отставание от дуэта лидеров - "Динамо" и "Шахтера" - составляет 5 очков (на данный момент 8, так как "Шахтер" провел на 1 игру больше).

Кроме того, "Днепр" весьма удачно стартовал в Лиге Европы, не проиграв фавориту группы итальянскому "Лацио", и сумев обыграть в тяжелейшем матче в норвежском Тронхейме местный "Русенборг".

В свою очередь, вернувшаяся в элитный дивизион после 3-летнего перерыва "Александрия" сейчас идет на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав в 9 предыдущих матчах 9 очков.

В последний раз команды встречались в рамках чемпионата Украины в сезоне 2011/12, когда "Днепр" дважды разгромил соперника со счетом 5:1.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом матча считается "Днепр", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,24 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 5,22 к 1, а на победу "Александрии" - 11,03 к 1.

Матч "Днепр" - "Александрия" начнется в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".