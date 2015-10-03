"Олимпик" разгромил "Металлург" в матче Премьер-лиги

В Запорожье заверился матч 10-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Металлург" принимал донецкий "Олимпик" и проиграл со счетом 0:3.

Гости забили победный гол в концовке первого тайма.

В начале игра проходила с небольшим территориальным преимуществом гостей, которое они реализовали в первый гол перед самым перерывом. На 41-й минуте гол забил Дмитрий Гришко. Виталий Гошкодеря навесил со штрафного с правого фланга, никем неприкрытый Максим Драченко скинул мяч на дальнюю штангу и Гришко поразил ворота соперника - 0:1.

После перерыва гости уже полностью владели инициативой и довели счет в матче до разгромного. На 71-й минуте после передачи Тимура Парцвании на ход Гегам Кадымян под углом вышел один на один с вратарем "Металлурга" Максимом Старцевым и с угла вратарской точно пробил под голкипером. А на 89-й минуте гости убежали в контратаку, после передачи Кадымяна мяч получил Владимир Танчик, вышел один на один со Старцевым и переиграл голкипера.

Таким образом, "Олимпик" набрал 7 очков и оторвался от дуэта аутсайдеров турнирной таблицы УПЛ - "Черноморца" (4) и "Металлурга" (3).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Металлист" сыграл вничью со "Сталью" (1:1), а "Шахтер" обыграл "Черноморец" (2:0).