УПЛ: "Шахтер" одолел "Черноморец", "Металлист" сыграл вничью со "Сталью"

Во Львове и Харькове завершились матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу, в которых "Шахтер" обыграл одесский "Черноморец" (2:0), а "Металлист" сыграл вничью со "Сталью" из Днепродзержинска - 1:1.

Горняки временно возглавили турнирную таблицу соревнований.

В матче во Львое горняки мощно начали и открыли счет уже на 8-й минуте. Дарио Срна сделал разрезную передачу в штрафную и Виктор Коваленко упал после контакта с вртарем Евгением Боровиком - судья назначил 11-метровый. Гол с пенальти забил Алекс Тейшейра - Боровик угадал угол удара, но не дотянулся до мяча.

А в начале второго тайма, на 49-й минуте Тейшейра сделал дубль. Бернард сделал заброс во вратарскую, после рикошета мяч полетел в ворота, а Боровик, в прыжке выбивая мяч, попал в грудь Алексу Тейшейре, от которого мяч и залетел в сетку.

В игре в Харькове хозяева поля не только не смогли взять три очка, а вообще едва избежали поражения. На гол игрока "Стали" Владислава Кулача на 23-й минуте, хозяева поля ответили точным ударом Владимира Приемова лишь на 87-й минуте.

Таким образом, "Шахтер" минимум на сутки возглавил турнирную таблицу УПЛ, догнав по количеству набранных очков киевское "Динамо" и опережая соперника за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

"Динамо" свой матч 10 тура с полтавской "Ворсклой" проведет в воскресенье, 4 августа, в Полтаве.