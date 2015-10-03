УПЛ, 10-й тур, "Металлург" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье проходит матч чемпионата Украины по футболу, в котором "Металлург" принимает на своем поле донецкий "Олимпик".

Встречаются команды, которые на данный момент расположились в нижней части турнирной таблицы - на 14-м и 12-м местах, соответственно.

"Металлург" в последние недели стал самым популярным клубом в медиа-пространстве из-за сообщений о возможной ликвидации команды. Тем не менее, сегодняшний матч в Запорожье состоится.

Несмотря на короткую историю знакомств, данные соперники имели возможность хорошо изучить друг друга, ведь в прошлом году дважды сыграли еще и в рамках Кубка Украины. Итого - 4 встречи. А обе игры сезона 2014/15 в чемпионате завершились вничью - от "Металлурга" 2:2 (дома) и 0:0 (в гостях).

Нынешний сезон явно лучше начали донетчане, но на определенном этапе по разным причинам остановились в достижениях – как следствие 4 поражения подряд. Этим воспользовались некоторые из недавних конкурентов , уйдя вверх, а дуэт аутсайдеров - "Черноморец" и "Металлург" - практически поглотил «Олимпик», и неприятная конкуренция сегодня ведется между трио. Поэтому поединок очень важен для обеих сторон.

На котировках букмекерских контор в сегодняшней игре фаворитом считается "Олимпик", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,75 к 1. В то же время на ничью можно поставить из расчета 3,36 к 1, а на победу "Металлурга" - 4,55 к 1.

Матч "Металлург" - "Олимпик" начнется в Запорожье в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.