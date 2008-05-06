150 британских фанатов попали в ”черный список” финала Лиги Чемпионов

Британская полиция выпустила специальный ордер, запрещающий более чем 150 английским болельщикам поездку в Россию на финальный матч Лиги Чемпионов, говорится в заявлении Ассоциации полицейских служб Великобритании.

В финале турнира Лиги Чемпионов 2007/08 на московском стадионе «Лужники» 21 мая сыграют два английских футбольных клуба – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Каждый из клубов получил квоту в 21 тысячу билетов на матч для своих болельщиков.

Поехать в Москву не смогут 83 фаната «Манчестер Юнайтед» и 69 болельщиков «Челси», которые в прошлом участвовали в фанатских драках или были задержаны за другие правонарушения, пишет Газета.ру.

Согласно полицейскому ордеру, 152 фаната должны будут сдать свои паспорта за пять дней до финального матча.

Кроме того, британская полиция намерена направить данные о болельщиках-нарушителях российским правоохранительным органам с просьбой не допустить въезда этих фанатов в Россию, если они все-таки смогут добраться до Москвы.