Официально: бой Кличко - Фьюри состоится 28 ноября в Дюссельдорфе

Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимиром Кличко и официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версиям WBA и WBО Тайсоном Фьюри состоится 28 ноября на Esprit Arena в Дюссельдорфе (Германия), сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Местом проведения боя остается Esprit Arena в Дюссельдорфе, вмещающая 55 тысяч зрителей. На данный момент, почти все билеты на бой распроданы. Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными.

"Моя травма заживет достаточно быстро для того, чтобы я смог выйти в ринг 28 ноября. Я продолжу свою подготовку и, конечно, я очень рад провести бой в этом году, особенно, для моих поклонников, которые уже приобрели билеты", — отметил Владимир Кличко.

Как сообщал УНИАН, первоначально бой должен был состояться 24 октября, но дату поединка пришлось сдвинуть из-за травмы, полученной украинским чемпионом в процессе подготовке.