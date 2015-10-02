Украинский прыгун в воду Бондарь изъявил желание выступить на ОИ-2016 за Россию

Бывший спортсмен сборной Украины по прыжкам в воду Александр Бондарь получит гражданство Российской федерации 10 октября, сообщает ТАСС.

По его словам, выступление на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе российской команды будет полностью зависеть от его спортивных результатов.

В то же время, как сообщил УНИАН главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева, спортсмен обязан получить разрешение от Федерации по прыжкам в воду Украины. "То, что он год не выступает за сборную Украины, не имеет никакого значения", - подчеркнула тренер.

Бондарь год назад женился на жительнице Москвы и с тех пор живет и тренируется в России.

Бондарь специализируется на индивидуальных и синхронных прыжках с вышки. В составе сборной Украины он стал бронзовым призером чемпионата мира 2011 года и двукратным чемпионом Европы 2013 года. Также Бондарь принимал участие в Олимпийских играх 2012 года.